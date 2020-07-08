Полузащитник «Рубина» Абильдгор признался, что он не привык к такой жаре

Полузащитник «Рубина» Оливер Абильдгор поделился ожиданиями от матча 27-го тура чемпионата России против «Краснодара». Он также отметил, что погода сейчас очень жаркая.

«Конечно, такая жаркая погода — это не то, к чему я привык, — цитирует футболиста официальный сайт «Рубина». — Мы все в одинаковых условиях, и я не хочу жаловаться. У «Краснодара» много сильных и быстрых футболистов, они хорошо пользуются свободным пространством. Нам нужно быть предельно внимательными. Предстоящая игра будет очень непростой, но мы уверены в своих силах и постараемся продолжить победную поступь и в ближайшем матче. Посмотрим, как сложится матч».

Матч «Рубин» — «Краснодар» состоится 9 июля и начнется в 20.30 по московскому времени.