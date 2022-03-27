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Ловчев назвал голкиперов «Спартака» Селихова и Максименко средними вратарями

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Экс-футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением с «СЭ» по поводу игры вратарей красно-белых Александра Селихова и Александра Максименко.

«После того самого пенальти основной вратарь — Селихов. К сожалению, я расцениваю этих вратарей как средних. Максименко — в принципе еще молодой парень, который может созреть. У меня перед глазами Маслаченко, Кавазашвили, Прохоров, Дасаев — всегда в «Спартаке» были классные вратари, которые выручали. К большому сожалению, нынешние вратари играют с огромными ошибками, но это школа. Тот же Максименко до того, как его посадили в запас, в Туле пропустил два гола, один из них в ближний угол. Есть закон: ближний угол твой, а дальний — это несчастье. Саша Селихов в матче с «Ростовом» тоже понаделал ошибок. Но это можно отнести к каждому игроку «Спартака», то один, то другой ошибается. Здесь ситуация простая: Селихова определили основным вратарем. Если травма после сборной серьезная, то, конечно, надо давать шанс Максименко», — сказал Ловчев «СЭ».

Евгений Ловчев считает, что в ошибках вратарей виноваты не только они, но и игра «Спартака» в защите.

«Это не ошибка вратарей, что защитников не научили многим вещам. Когда в штрафной находятся два футболиста противника и 5 человек в красных футболках, никто персонально не играет с этими двумя, один из них тут же забивает гол: это было буквально в матче против «Нижнего Новгорода». Не знаю, что был за игрок Паоло Ваноли, помню Дель Пьеро, Баджо, Мальдини, а его нет. Приехал вместе с ним тренер, отвечающий за защитников. Кто это такой? Почему в «Спартаке» на протяжении уже лет 15 идут одни и те же ошибки? Я бы отобрал все деньги у этих тренеров по защите. Это не вина вратаря как таковая, а вина всей команды в защитных действиях», — добавил Ловчев.

Александр Селихов получил травму, находясь в сраположении сборной России. Но, как стало известно «СЭ», к матчу против «Локомотива» он успеет восстановиться.

Александр Максименко
Александр Селихов
Евгений Ловчев
ФК Спартак (Москва)
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