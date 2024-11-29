Байрамян: «Еще 2-3 года точно поиграю»

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян прокомментировал свое будущее. Контракт 32-летнего армянина с клубом истекает летом 2025 года.

«Согласен ли я с болельщиками, что у меня вторая молодость в «Ростове»? Я очень рад и мне очень приятно, что болельщики так пишут, но я не такой уж и старый. 32 года — что это? Я еще поиграю, силы есть. Сколько? Года 2-3 точно, а дальше уже посмотрим, как здоровье позволит», — цитирует Байрамяна «РБ Спорт».

В этом сезоне Байрамян провел за «Ростов» 19 матчей и сделал 2 голевых паса.