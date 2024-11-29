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Сегодня, 15:45

Семак: «Сергеев стал серьезным укреплением для «Крыльев Советов»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 17-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» поделился мнением о встрече с экс-нападающим петербуржцев Иваном Сергеевым.

«Я не думаю, что в таких случаях могут возникнуть какие-то сюрпризы, связанные с теми или иными игроками. «Крылья» достаточно давно играют таким составом, мы — тоже, поэтому для тренерского штаба, для игроков нет каких-то сюрпризов. Все друг друга знают прекрасно, знают возможности того или иного игрока. Что касается Вани, то, конечно, все игроки с удвоенным желанием хотят сыграть против своих бывших клубов. Ваня — прекрасный человек и хороший футболист. Безусловно, он стал серьезным укреплением для «Крыльев», — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

В сентябре 2024 года Сергеев перешел из «Зенита» в «Крылья Советов». Ранее форвард уже играл за самарский клуб с 2020 по 2021 год, после чего перешел в петербургскую команду.

Матч «Зенит» — «Крылья Советов» пройдет 1 декабря в Санкт-Петербурге и начнется в 16:30 мск.

Источник: Сайт Зенита
Иван Сергеев
Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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Акрон – Оренбург
 - : -
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ЦСКА – Рубин
 - : -
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Ростов – Пари НН
 - : -
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