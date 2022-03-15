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Полузащитник «Ростова» Гигович тренируется с «Хельсинборгом»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Ростова» Армин Гигович покинул расположение команды. Он тренируется в составе шведского «Хельсинборга», сообщает сайт клуба из Швеции.

19-летний Гигович перешел в «Ростов» в октябре 2022 года как раз из «Хельсинборга». Он подписал контракт до 2025 года.

В этом сезоне Тинькофф РПЛ хавбек провел 13 матчей и отметился 1 результативной передачей.

Ранее ФИФА разрешила иностранным игрокам приостанавливать действие контрактов с российскими клубами из-за ситуации на Украине и подписать новые соглашения с зарубежными командами до 30 июня.

Армин Гигович
ФК Ростов
ФК Хельсингборг
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