Полузащитник «Ростова» Гигович тренируется с «Хельсинборгом»

Полузащитник «Ростова» Армин Гигович покинул расположение команды. Он тренируется в составе шведского «Хельсинборга», сообщает сайт клуба из Швеции.

Fr?n och med idag kommer Armin Gigovi? att tr?na med v?rt herrlag. pic.twitter.com/UMbVQ9s3X4 — Helsingborgs IF (@HelsingborgsIF) March 15, 2022

19-летний Гигович перешел в «Ростов» в октябре 2022 года как раз из «Хельсинборга». Он подписал контракт до 2025 года.

В этом сезоне Тинькофф РПЛ хавбек провел 13 матчей и отметился 1 результативной передачей.

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