Наумов не считает, что Крыховяк вернется в Россию после окончания контракта с АЕКом

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал подписание контракта полузащитника «Краснодара» Гжегожа Крыховяка с греческим АЕКом до конца сезона.

«Его уход был ожидаем. Он сразу высказал свое мнение, что он не будет играть в России. Не думаю, что он вернется, вряд ли. Мне кажется, он прервет контракт с «Краснодаром». Как говорится, насильно мил не будешь. Раз не нравится ему здесь — на здоровье, пусть играет в Греции», — сказал Наумов «СЭ».

Крыховяк перешел в «Краснодар» по ходу сезона-2021/22 Тинькофф РПЛ. За «быков» он провел 15 матчей, в которых забил 4 гола и отметился 3 результативными передачами.

По данным интернет-портала Transfermarkt.com, рыночная стоимость игрока составляет 11 миллионов евро.