Бывший арбитр ФИФА Хусаинов назвал неприязнью отношение Мешкова к Слуцкому

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов в разговоре с «СЭ» заявил, что считает работу судьи Виталия Мешкова в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ между «Рубином» и «Ростовом» (1:2) нарушением судейской этики.

«Это абсолютная неприязнь. Мешков нарушает судейскую этику, принимал решения в угоду одной из команд. Все это накапливалось из года в год и привело к не очень этичному высказыванию Леонида Викторовича. Его понять можно. Судья должен помогать в том, чтобы матч проходил в спортивном духе, а не находится под влиянием околофутбольных факторов», — сказал Хусаинов «СЭ».

14 марта после встречи «Рубин» — «Ростов» Слуцкий раскритиковал работу главного арбитра матча Виталия Мешкова. По словам 50-летнего российского специалиста, рефери судил «в одну сторону» и устроил «бенефис».

«Рубин» с 25 очками занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» идет на 12-й строчке с 21 очком.