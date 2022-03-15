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Судейство

Сегодня, 18:00

Бывший арбитр ФИФА Хусаинов назвал неприязнью отношение Мешкова к Слуцкому

Данил Алешин
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Виталий Мешков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов в разговоре с «СЭ» заявил, что считает работу судьи Виталия Мешкова в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ между «Рубином» и «Ростовом» (1:2) нарушением судейской этики.

«Это абсолютная неприязнь. Мешков нарушает судейскую этику, принимал решения в угоду одной из команд. Все это накапливалось из года в год и привело к не очень этичному высказыванию Леонида Викторовича. Его понять можно. Судья должен помогать в том, чтобы матч проходил в спортивном духе, а не находится под влиянием околофутбольных факторов», — сказал Хусаинов «СЭ».

Леонид Слуцкий. Слуцкий прав только в одном: не нужно назначать Мешкова на матчи «Рубина». Эксперт «СЭ» отвечает главному тренеру казанской команды

14 марта после встречи «Рубин» — «Ростов» Слуцкий раскритиковал работу главного арбитра матча Виталия Мешкова. По словам 50-летнего российского специалиста, рефери судил «в одну сторону» и устроил «бенефис».

«Рубин» с 25 очками занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» идет на 12-й строчке с 21 очком.

ФК Рубин (Казань)
Виталий Мешков
Леонид Слуцкий
Сергей Хусаинов
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2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 21 7 4 10 28-33 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Ростов 20 5 6 9 32-37 21
13
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
14
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
15
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16
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Н. Новгород – Урал
 1 : 0
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Сочи – Арсенал
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Уфа

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Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
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Дмитрий Полоз

Ростов

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П
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

 15 1 0
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