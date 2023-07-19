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Сегодня, 12:50

Полузащитник «Нефтчи» Озобич: «Пиро-шоу не мешало, у «Спартака» всегда хорошие болельщики»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Нефтчи» Филип Озобич в комментарии для «СЭ» оценил атмосферу в товарищеском матче против «Спартака» (0:2), который прошел в Москве на домашнем для красно-белых стадионе «Открытие Банк Арена».

«Очень приятно было сыграть здесь. Хорошо, что фанаты пришли. «Спартак» был намного лучше, заслуженно выиграли. Пиро-шоу не мешало, хорошая атмосфера! У «Спартака» всегда хорошие болельщики», — сказал Озобич «СЭ».

Ранее Озобич заявил, что считает «Спартак» претендентом на победу в чемпионате России в сезоне-2023/24.

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ФК Нефтчи
ФК Спартак (Москва)
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