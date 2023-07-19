«Краснодар» выпустил документальный фильм о матче с 11 воспитанниками на поле
«Краснодар» представил документальную ленту «Краснодар. Дорога к мечте».
Фильм посвящен событиям второй половины сезона-2021/22 в чемпионате России. 15 мая «быки» впервые в истории клуба завершили матч с ЦСКА в 29-м туре с 11 воспитанниками на поле.
На поле у хозяев находились Матвей Сафонов, Олег Исаенко, Виталий Стежко, Сергей Бородин, Дмитрий Пивоваров, Алекс Мацукатов, Александр Черников, Вячеслав Якимов, Никита Сергеев, Владислав Самко и Ираклий Манелов.
«Краснодар» финишировал в том сезоне на 4-м месте с 50 очками.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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