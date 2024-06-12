Полузащитник «Локомотива» Карпукас рассказал о желании поиграть в Европе

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас заявил, что готов рассмотреть вариант с переходом в европейский клуб.

«Есть ли мечта уехать в европейский чемпионат? Да, есть. Раньше не очень хотел поиграть в Европе, но недавно такое желание появилось. Смогу ли уехать в европейский чемпионат в течение двух лет? Почему нет? Европа же разная. Предложения из чемпионата Турции я бы тоже рассмотрел», — цитирует Карпукаса Metaratings.ru.

Карпукас является воспитанником «Локомотива». Всего за основную команду московского клуба 21-летний полузащитник сыграл 71 матч, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу.