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Сегодня, 06:22

Полузащитник «Локомотива» Карпукас рассказал о желании поиграть в Европе

Алина Савинова
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Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас заявил, что готов рассмотреть вариант с переходом в европейский клуб.

«Есть ли мечта уехать в европейский чемпионат? Да, есть. Раньше не очень хотел поиграть в Европе, но недавно такое желание появилось. Смогу ли уехать в европейский чемпионат в течение двух лет? Почему нет? Европа же разная. Предложения из чемпионата Турции я бы тоже рассмотрел», — цитирует Карпукаса Metaratings.ru.

Карпукас является воспитанником «Локомотива». Всего за основную команду московского клуба 21-летний полузащитник сыграл 71 матч, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу.

Источник: Metaratings.ru.
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Артем Карпукас
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
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Краснодар – Динамо
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Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
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Балтика – Локомотив
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