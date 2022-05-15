Захарян: «Динамо» в матче против «Сочи» нужно выходить и побеждать»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян прокомментировал ничью с «Локомотивом» (3:3) в матче 29-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Конечно, недоволен, потому что вели 3:1, — приводит слова Захаряна официальный сайт «Динамо». — Непозволительно пропускать два мяча во втором тайме. Что произошло во втором тайме? Я бы не сказал, что были ошибки. Где-то проморгали подбор, и сразу пошла передача».

Также полузащитник прокомментировал свой гол в прошедшей встрече.

«Было пространство и время подумать. Принял мяч и, как учили, положил в дальний угол. Что помешало забить в концовке игры? Сил не хватило, к тому моменту уже отбегал 90 минут. Мяч «зажевался», поле сухое уже было. Думаю, усталость повлияла» , — сказал он.

Также Захарян поделился ожиданиями от игры 30-го тура РПЛ против «Сочи».

«Динамо» в матче против «Сочи» нужно выходить и побеждать», — заявил полузащитник.

Матч «Динамо» — «Сочи» состоится 21 мая. Встреча пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

После 29 туров РПЛ «Динамо» набрало 53 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Сочи» также с 53 баллами располагается на третьей позиции, уступаю москвичам по дополнительным показателям.