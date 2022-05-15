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Захарян: «Динамо» в матче против «Сочи» нужно выходить и побеждать»

Захарян поделился ожиданиями от матча 30-го тура РПЛ «Динамо» — «Сочи»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян прокомментировал ничью с «Локомотивом» (3:3) в матче 29-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Конечно, недоволен, потому что вели 3:1, — приводит слова Захаряна официальный сайт «Динамо». — Непозволительно пропускать два мяча во втором тайме. Что произошло во втором тайме? Я бы не сказал, что были ошибки. Где-то проморгали подбор, и сразу пошла передача».

Также полузащитник прокомментировал свой гол в прошедшей встрече.

«Было пространство и время подумать. Принял мяч и, как учили, положил в дальний угол. Что помешало забить в концовке игры? Сил не хватило, к тому моменту уже отбегал 90 минут. Мяч «зажевался», поле сухое уже было. Думаю, усталость повлияла», — сказал он.

Также Захарян поделился ожиданиями от игры 30-го тура РПЛ против «Сочи».

«Динамо» в матче против «Сочи» нужно выходить и побеждать», — заявил полузащитник.

Матч «Динамо» — «Сочи» состоится 21 мая. Встреча пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

После 29 туров РПЛ «Динамо» набрало 53 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Сочи» также с 53 баллами располагается на третьей позиции, уступаю москвичам по дополнительным показателям.

Источник: https://fcdm.ru/news/arsen-zaxarian-v-igre-protiv-soci-nuzno-vyxodit-i-pobezdat

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Зенит

П2

27%

1.84

ТБ 2.5

20%

1.58

Обе забьют - да

23%

1.57
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 3
Динамо 3
Матч завершен

Обе забьют - да

14%

1.76

П2

35%

2.00

15%

1.86
⚽ Футбол. Кубок Англии
Челси 5
Ливерпуль 6
Матч завершен (ПЕН)

ТБ 2.5

11%

1.93

Обе забьют - да

34%

1.79

П2

16%

2.13
Арсен Захарян
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ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
ФК Сочи
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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Сочи – Н. Новгород
 0 : 0
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 2 : 1
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
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14.05 16:30
Ростов – Химки
 2 : 1
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 1 : 0
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 - : -
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