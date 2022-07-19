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Генич об игре «Спартака»: «Ни рыба ни мясо»

Генич поделился впечатлениями от игры «Спартака» под руководство Гильермо Абаскаля
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Спортивный комментатор Константин Генич рассказал о впечатлениях от игры «Спартака» под руководство Гильермо Абаскаля.

«Принципы Абаскаля понятны, но вчера сидел на матче «Динамо» — «Ростов», и команда Карпина играет по такой же схеме. Очень многое зависит от центра поля. На мой взгляд, Зобнин, Денисов и Умяров для схемы 4-3-3 не совсем подходят. Абаскаль воспитывался в Барселоне, поэтому он вдохновлен Гвардиолой, тики-такой, прессингом и умением держать мяч, но надо понимать, что у «Барселоны» были Бускетс, Хави и Иньеста в самом рассвете сил, плюс помогали игроки группы атаки с Вильей и Месси.

Это совсем другой футбол. Сама структура игры, ее принципы понятны и в Суперкубке, и Грозном видно было, во что хочет играть «Спартак». Вряд ли получится построить такой футбол с этими игроками в центре поля. Ни в коем случае не ставлю под сомнение класс и уровень Денисова, Зобнина и Умярова. Эта тройка не совсем для футбола Абаскаля. Когда вернется Мартинс в стартовый состав, думаю, «Спартаку» надо играть по схеме 4-2-3-1, в некоторых случаях 4-4-2. Тогда эту круговерть можно рассмотреть, а так у «Спартака» ни рыба ни мясо», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Абаскаль возглавил «Спартак» 10 июня. 33-летний испанец сменил Паоло Ваноли, который руководил командой с декабря 2021 года и выиграл с ней БЕТСИТИ Кубок России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/konstantin-genich-dlya-futbola-abaskalya-u-spartaka-ne-samy-e-kachestvenny-e-ispolniteli/
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