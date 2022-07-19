Генич об игре «Спартака»: «Ни рыба ни мясо»
Спортивный комментатор Константин Генич рассказал о впечатлениях от игры «Спартака» под руководство Гильермо Абаскаля.
«Принципы Абаскаля понятны, но вчера сидел на матче «Динамо» — «Ростов», и команда Карпина играет по такой же схеме. Очень многое зависит от центра поля. На мой взгляд, Зобнин, Денисов и Умяров для схемы 4-3-3 не совсем подходят. Абаскаль воспитывался в Барселоне, поэтому он вдохновлен Гвардиолой, тики-такой, прессингом и умением держать мяч, но надо понимать, что у «Барселоны» были Бускетс, Хави и Иньеста в самом рассвете сил, плюс помогали игроки группы атаки с Вильей и Месси.
Это совсем другой футбол. Сама структура игры, ее принципы понятны и в Суперкубке, и Грозном видно было, во что хочет играть «Спартак». Вряд ли получится построить такой футбол с этими игроками в центре поля. Ни в коем случае не ставлю под сомнение класс и уровень Денисова, Зобнина и Умярова. Эта тройка не совсем для футбола Абаскаля. Когда вернется Мартинс в стартовый состав, думаю, «Спартаку» надо играть по схеме 4-2-3-1, в некоторых случаях 4-4-2. Тогда эту круговерть можно рассмотреть, а так у «Спартака» ни рыба ни мясо», — приводит слова Генича «РБ Спорт».
Абаскаль возглавил «Спартак» 10 июня. 33-летний испанец сменил Паоло Ваноли, который руководил командой с декабря 2021 года и выиграл с ней БЕТСИТИ Кубок России.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|3.06
|00:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|00:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|00:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|00:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|00:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|3.06
|00:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Роман Акбашев
Факел
|1
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1