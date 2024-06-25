Ороско: «Я сделаю все возможное, чтобы остаться в «Крыльях»

Полузащитник «Крыльев Советов» Франко Ороско в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о своем будущем.

«Я не знаю. Знаю только, что у меня есть шесть месяцев, чтобы посмотреть, что произойдет с моим будущим, останусь ли я здесь или вернусь в «Ланус». Это зависит от меня. Так что будем стараться добиваться побед. Я сделаю все возможное, чтобы остаться в «Крыльях», — сказал Ороско «СЭ».

22 февраля самарцы арендовали 22-летнего футболиста у «Лануса» до конца 2024 года. В соглашении предусмотрена возможность выкупа.

Ороско является воспитанником «Лануса». Он провел за команду 95 матчей, забил 13 голов и сделал 9 результативных передач.