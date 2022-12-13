Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко в интервью «СЭ» рассказал о реакции на приговор экс-директору «Чертаново» Николаю Ларину.

— Ты воспитанник «Чертанова». Вы на связи с Лариным?

— Конечно. Мы же близко общаемся с Николаем Юрьевичем. Его ситуация стала шоком для всех.

— Первая мысль, когда узнал о его приговоре?

— Как минимум мне было обидно за человека, который отдал все, чтобы российский футбол продвигался. Посчитайте, сколько его воспитанников сейчас играют в премьер-лиге. Я думаю, это очень сильный удар по детско-юношескому футболу. Все, что он делал, было для развития футбола и школы «Чертаново».

— Как сейчас поддерживаете связь?

— Отправляем письма, пересылаем продукты. Он недавно написал нам письмо от руки. Ему рассказывают о нас, передают, у кого какие успехи.