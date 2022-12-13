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Сегодня, 09:45

Коваленко рассказал о целях «Крыльев Советов» на сезон

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко в интервью «СЭ» высказался о результатах команды в первой части сезона.

— В предпоследнем матче перед зимней паузой ты забил «Спартаку». Это особые эмоции?

— Конечно. Приятно обыгрывать именно «Спартак», тем более мы их шесть лет не побеждали. Заработали три важных очка, а то, что получилось еще и забить, приятно вдвойне. Хотя там Бейл хорошо покатил — мне оставалось только пробить по воротам.

— Реально ли выиграть Кубок?

— Для нас принципиальны все турниры, Кубок России не исключение. Все зависит от настроя. Ставим перед собой цель завоевать этот трофей.

— После 12-го тура у «Крыльев» было две победы. С чем связан такой старт сезона?

— Нас покинуло много игроков. Можно сказать, команда строилась заново. Новые футболисты привыкают к требованиям тренера, адаптируются. Конечно, нынешнее турнирное положение никого не устраивает. Мы должны быть выше! Во второй части сезона надо добавлять и отрываться.

— Какая у Самары цель на сезон?

— Попасть в восьмерку. Это минимум.

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Основные источники исследования

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Аргентина
Хорватия

ТБ 2.5

35%

2.50

П1

25%

1.90

ТМ 1.5

14%

2.70
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Тампа-Бэй
Сиэтл

П1

24%

1.85

ИТБ1 (3.5)

19%

2.00

Ф1(-1)

17%

2.04
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Франция
Марокко

Ф1(-1.5)

29%

2.60

Х2

24%

2.65

ИТБ1 (1.5)

23%

1.88
ФК Крылья Советов (Самара)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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