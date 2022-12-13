Коваленко рассказал о целях «Крыльев Советов» на сезон

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко в интервью «СЭ» высказался о результатах команды в первой части сезона.

— В предпоследнем матче перед зимней паузой ты забил «Спартаку». Это особые эмоции?

— Конечно. Приятно обыгрывать именно «Спартак», тем более мы их шесть лет не побеждали. Заработали три важных очка, а то, что получилось еще и забить, приятно вдвойне. Хотя там Бейл хорошо покатил — мне оставалось только пробить по воротам.

— Реально ли выиграть Кубок?

— Для нас принципиальны все турниры, Кубок России не исключение. Все зависит от настроя. Ставим перед собой цель завоевать этот трофей.

— После 12-го тура у «Крыльев» было две победы. С чем связан такой старт сезона?

— Нас покинуло много игроков. Можно сказать, команда строилась заново. Новые футболисты привыкают к требованиям тренера, адаптируются. Конечно, нынешнее турнирное положение никого не устраивает. Мы должны быть выше! Во второй части сезона надо добавлять и отрываться.

— Какая у Самары цель на сезон?

— Попасть в восьмерку. Это минимум.