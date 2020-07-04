Полузащитник «Краснодара» Вандерсон интересен «Спортингу» и «Эвертону»

По информации «СЭ», португальский «Спортинг» и английский «Эвертон» проявляют интерес к полузащитнику «Краснодара» Вандерсону. Бразилец может сменить команду уже этим летом.

Вандерсон перешел в «Краснодар» из австрийского «Ред Булла» летом 2017 года за 8 миллионов евро, подписав пятилетний контракт.

В текущем сезоне 25-летний вингер провел 23 матча за «Краснодар», забив 3 мяча при 5 голевых передачах. Портал Transfermarkt.de оценивает Вандерсона в 9 миллионов евро. (Севастиан Терлецкий)