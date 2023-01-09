Полузащитник «Краснодара» Сперцян вырвал зуб дочке Байрамяна с помощью футбольного мяча
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян необычным способом вырвал зуб дочке игрока «Ростова» Хорена Байрамяна.
РПЛ опубликовала видео, на котором Сперцян вырывает молочный зуб у ребенка с помощью футбольного мяча.
«Краснодар» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков в 17 матчах. «Ростов» находится на третьей строчке (35 очков).
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|
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|5
|2
|32-23
|35
|
4
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|17
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|5
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|29
|
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|
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|
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|25
|
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|17
|7
|4
|6
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|25
|
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|
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|5
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|
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|5
|4
|8
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|
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|17
|1
|10
|6
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|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
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|17
|1
|3
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|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
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Бомбардиры
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|
|
Владимир Сычевой
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|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
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|И
|К
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Дмитрий Баринов
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|16
|1
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Факел
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|3
|
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