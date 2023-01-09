Полузащитник «Краснодара» Сперцян вырвал зуб дочке Байрамяна с помощью футбольного мяча

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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян необычным способом вырвал зуб дочке игрока «Ростова» Хорена Байрамяна.

РПЛ опубликовала видео, на котором Сперцян вырывает молочный зуб у ребенка с помощью футбольного мяча.

«Краснодар» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков в 17 матчах. «Ростов» находится на третьей строчке (35 очков).