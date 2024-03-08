Кривцов не считает судейство Казарцева причиной поражения «Краснодара» от «Ростова»

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов оценил работу Василия Казарцева — главного арбитра матча 20-го тура РПЛ против «Ростова» (1:2).

На 49-й минуте Казарцев показал вторую желтую карточку игроку «Краснодара» Олакунле Олусегуну.

«Удаление? Не считаю, что мы из-за этого проиграли. Казарцев судил плохо, но судил бы так в обе стороны, а не в одну... Микромоменты отдавались «Ростову». Не скидываю на это причину, проиграли по своей вине. Когда судья удалил Олусегуна, он мог удалить и игрока «Ростова» за фол в центре поля», — сказал Кривцов.

«Краснодар» (39 очков) продолжает лидировать в турнирной таблице, но может опуститься на второе место, если «Зенит» (37) в 20-м туре победит «Урал».