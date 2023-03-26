Сперцян: «Пока я в «Краснодаре», а там будет видно. Играть в Европе мечтаю с детства»

Полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян после матча отборочного турнира Евро-2024 с Турцией (1:2) ответил на вопрос о возможности отъезда в Европу после окончания сезона в РПЛ.

«Пока я в «Краснодаре», а там посмотрим, будет видно. Мечта играть в Европе у меня есть с детства. В каком конкретно клубе — сказать не могу», — заявил Сперцян.

В текущем сезоне 22-летний Сперцян провел 19 матчей в РПЛ, забил 9 голов и отдал 9 результативных передач. Его соглашение с «Краснодаром» рассчитано до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 9 миллионов евро.