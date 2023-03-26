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Сперцян: «Пока я в «Краснодаре», а там будет видно. Играть в Европе мечтаю с детства»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Эдуард Сперцян в матче с Турцией.
Фото Reuters

Полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян после матча отборочного турнира Евро-2024 с Турцией (1:2) ответил на вопрос о возможности отъезда в Европу после окончания сезона в РПЛ.

«Пока я в «Краснодаре», а там посмотрим, будет видно. Мечта играть в Европе у меня есть с детства. В каком конкретно клубе — сказать не могу», — заявил Сперцян.

В текущем сезоне 22-летний Сперцян провел 19 матчей в РПЛ, забил 9 голов и отдал 9 результативных передач. Его соглашение с «Краснодаром» рассчитано до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 9 миллионов евро.

Эдуард Сперцян
РПЛ
Сборная Армении по футболу
ФК Краснодар
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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