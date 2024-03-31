Сперцян о Мусаеве: «Мурада Олеговича знаю с детства — его требования мне известны»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал ничью с «Локомотивом» (1:1) в 22-м туре РПЛ.

— Вы все еще остаетесь претендентами на чемпионство?

— Конечно. Это футбол. Он и интересен своей непредсказуемостью. Мы продолжаем играть.

— Знакомы вам требования Мусаева? Насколько привычен для вас этот специалист?

— Мы знакомы с детства. Знаем его требования. Нового ничего для нас нет.

— Он сильно изменился за время работы в другой команде?

— Сейчас тяжело сказать. Но он получил большой опыт. Он — авторитет для нас.

— Влияет ли информационное давление?

— Нет.

— У вас нет ощущения, что в этом году все совершиться может в последних турах?

— Не знаю, как будет.

— Что изменилось с приходом нового тренера?

— У каждого тренера свои требования. Я в команде два дня! Я знаю Мурада Олеговича давно. Его требования мне известны. Вернемся домой — будет полегче.

— У вас нет ощущения, что упустили победу?

— Насколько я знаю, в первом тайме только два удара было у «Локомотива». Где-то они нас простили, где-то мы их. Тяжело сказать. Но, конечно, хотели победить. Обидно, что мы забили — офсайд, а потом сразу пропускаем.

— Есть вопросы к судейству?

— Не буду это комментировать.

«Краснодар» не выигрывает в третьем матче РПЛ подряд — две ничьих и одно поражение. «Быки» набрали 40 очков и отстают от лидера таблицы РПЛ «Зенита» на 1 очко.