Мирзов: «Частая смена тренеров влияет на команду и результат — это мешает «Химкам»

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов заявил, что частая смена тренеров мешает команде достичь нужных результатов.

«Талалаев в этом сезоне — пятый тренер. К сожалению, частая смена тренеров влияет на команду и результат. Потому что приходит один специалист и ставит свой футбол. Потом приходит другой со своим видением. И эта головоломка нам мешает. Поэтому мы в такой ситуации», — цитирует Мирзова Sport24.

После 27 туров «Химки» набрали 18 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ.