Мелкадзе: «Бердыев был справедливым — для него равны и молодой дублер, и Кристиан Нобоа»

Форвард «Сочи» Георгий Мелкадзе высказался о бывшем тренере своей команды Курбане Бердыеве.

«Интересно, что произошло с Бердыевым. Чем мне нравился Курбан Бекиевич, тем что он справедливый. Тренировки неординарные, вполсилы ты не можешь с ним тренироваться. Выйдешь тренироваться вполсилы — пойдешь в раздевалку. И так же на поле — играли сильнейшие. Он одинаково говорил и молодому дублеру, и Кристиану Нобоа. Для него они равны. В этом справедливость. Это не у каждого тренера есть», — приводит слова Мелкадзе «РБ Спорт».

«Сочи» идет на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка за 26 матчей.