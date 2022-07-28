Гулиев рассказал, как воспринял приход Тедеско на пост главного тренера «Спартака» в 2019 году
Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев, ранее выступающий за «Спартак», рассказал, как воспринял приход на пост главного тренера московского клуба Доменико Тедеско в 2019 году.
— Когда он только пришел, ко мне подошел Чепзанович (тренер «Спартака» по физподготовке. — Прим. «СЭ») и сказал: «Это твой тренер. Ты ему нравишься, он любит таких игроков». Я обрадовался, хотелось побыстрее начать работать вместе. Первое время все было отлично, но потом раз — я на скамейке, следующий матч — снова. Чепзановичу не было смысла мне врать. Но в голове не складывалось: его слова и действия тренера шли вразнобой, — приводит слова Гулиева Sport24.
— Может, опять стоило уйти в аренду?
— Я хотел зимой. Но Тедеско меня не отпустил. У нас была с ним беседа на сборах: «Я очень рад, что ты не ушел. Я рассчитываю на тебя, но мне просто нужно было присмотреться. Пройди сборы — и все будет отлично». Я с хорошим настроением провел зиму. За это время было где-то три беседы с ним — он меня хвалил и подбадривал. Ему все нравилось. Но когда возобновился чемпионат, продолжилось то, что было осенью — я сидел на лавке.
— Был зол?
— Поведение Тедеско было лицемерием. Если не видишь меня в основе — скажи прямо, как мужчина! Я бы ушел в аренду и спокойно играл. Но это ведь он настоял на том, чтобы я остался. При этом играть не давал, — рассказал он.
В прошедшем сезоне Гулиев принял участие в 26 матчах во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. Контракт полузащитника с подмосковным клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
3
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
5
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
6
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
8
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
10
|Локомотив
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Факел
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
13
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
16
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|2
|0
|1