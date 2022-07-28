Гулиев рассказал, как воспринял приход Тедеско на пост главного тренера «Спартака» в 2019 году

Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев, ранее выступающий за «Спартак», рассказал, как воспринял приход на пост главного тренера московского клуба Доменико Тедеско в 2019 году.

— Когда он только пришел, ко мне подошел Чепзанович (тренер «Спартака» по физподготовке. — Прим. «СЭ») и сказал: «Это твой тренер. Ты ему нравишься, он любит таких игроков». Я обрадовался, хотелось побыстрее начать работать вместе. Первое время все было отлично, но потом раз — я на скамейке, следующий матч — снова. Чепзановичу не было смысла мне врать. Но в голове не складывалось: его слова и действия тренера шли вразнобой, — приводит слова Гулиева Sport24.

— Может, опять стоило уйти в аренду?

— Я хотел зимой. Но Тедеско меня не отпустил. У нас была с ним беседа на сборах: «Я очень рад, что ты не ушел. Я рассчитываю на тебя, но мне просто нужно было присмотреться. Пройди сборы — и все будет отлично». Я с хорошим настроением провел зиму. За это время было где-то три беседы с ним — он меня хвалил и подбадривал. Ему все нравилось. Но когда возобновился чемпионат, продолжилось то, что было осенью — я сидел на лавке.

— Был зол?

— Поведение Тедеско было лицемерием. Если не видишь меня в основе — скажи прямо, как мужчина! Я бы ушел в аренду и спокойно играл. Но это ведь он настоял на том, чтобы я остался. При этом играть не давал, — рассказал он.

В прошедшем сезоне Гулиев принял участие в 26 матчах во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. Контракт полузащитника с подмосковным клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.