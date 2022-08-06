Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири назвал причины разгромного поражения от ЦСКА

Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири прокомментировал поражение от ЦСКА (1:4) в матче 4-го тура РПЛ.

—Что случилось во втором тайме? ЦСКА добавил в скорости, в которой мы, наверное, не привыкли играть. Они заслужено выиграли этот матч. Мы допускаем глупые ошибки. Мы сами постоянно проигрываем, потому что ошибаться нельзя, а мы это делаем. Сами себе привозим голы, а отыгрываться очень тяжело. Это другой уровень совсем.

— Что сказал тренерский штаб после игры?

—Что нельзя ни в коем случае рассыпаться. Надо готовиться к игре, не искать виновных. Мы выигрываем или проигрываем всей командой. Атмосфера на матче? Было великолепно. Когда мы выходили на разминку, было слышно всех наших болельщиков. Спасибо им за поддержку. Даже при счете 1:4 они нас поддерживают и говорят хорошие слова в нашу сторону.

— Руководство «Факела» запретило критиковать судейство и как-то о нем высказываться?

— А какой смысл высказываться? Это человеческий фактор. Если судья ошибся, то он ошибся. Это невозможно исправить. Судьи — такие же люди, как и мы. Какой смысл говорить об этом. Это же не поменяет арбитра на следующую игру. Если он хочет развиваться, то будет меньше ошибаться. Постоянно говорить о судействе — не очень интересная тема. Судья делает свою работу, а я делаю свою. Не мое дело его оценивать.

— Изначально «Факел» списывали со счетов, но сейчас создается ощущение, что команду побаиваются.

— Давайте в конце сезона будем об этом разговаривать. Слишком много сейчас о нас говорят в медиа. Это не очень хорошо отразится на команде, потому что слишком много говорят о нас. Надо к этому спокойнее относиться. Для медиа, наверное, это что-то новое: команда из региона, такая поддержка. Но надо уделять внимание другим вещам, футболу.

«Факел» с 2 очками в 4 матчах идет на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата России. В пятом туре команда из Воронежа сыграет дома против «Урала». Матч состоится 12 августа, начало — в 19.30 (мск).