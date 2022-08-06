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Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири назвал причины разгромного поражения от ЦСКА

Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири прокомментировал поражение от ЦСКА (1:4) в матче 4-го тура РПЛ.

—Что случилось во втором тайме? ЦСКА добавил в скорости, в которой мы, наверное, не привыкли играть. Они заслужено выиграли этот матч. Мы допускаем глупые ошибки. Мы сами постоянно проигрываем, потому что ошибаться нельзя, а мы это делаем. Сами себе привозим голы, а отыгрываться очень тяжело. Это другой уровень совсем.

— Что сказал тренерский штаб после игры?

—Что нельзя ни в коем случае рассыпаться. Надо готовиться к игре, не искать виновных. Мы выигрываем или проигрываем всей командой. Атмосфера на матче? Было великолепно. Когда мы выходили на разминку, было слышно всех наших болельщиков. Спасибо им за поддержку. Даже при счете 1:4 они нас поддерживают и говорят хорошие слова в нашу сторону.

— Руководство «Факела» запретило критиковать судейство и как-то о нем высказываться?

— А какой смысл высказываться? Это человеческий фактор. Если судья ошибся, то он ошибся. Это невозможно исправить. Судьи — такие же люди, как и мы. Какой смысл говорить об этом. Это же не поменяет арбитра на следующую игру. Если он хочет развиваться, то будет меньше ошибаться. Постоянно говорить о судействе — не очень интересная тема. Судья делает свою работу, а я делаю свою. Не мое дело его оценивать.

— Изначально «Факел» списывали со счетов, но сейчас создается ощущение, что команду побаиваются.
— Давайте в конце сезона будем об этом разговаривать. Слишком много сейчас о нас говорят в медиа. Это не очень хорошо отразится на команде, потому что слишком много говорят о нас. Надо к этому спокойнее относиться. Для медиа, наверное, это что-то новое: команда из региона, такая поддержка. Но надо уделять внимание другим вещам, футболу.

«Факел» с 2 очками в 4 матчах идет на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата России. В пятом туре команда из Воронежа сыграет дома против «Урала». Матч состоится 12 августа, начало — в 19.30 (мск).

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
06 авг, 17:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
4:1
Факел

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 0
Локомотив 0
1-й тайм

ТБ 2.5

34%

1.70

П1

18%

1.59

Обе забьют - да

14%

2.46
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Крылья Советов
Динамо

ИТБ2 (1.5)

18%

2.24

П2

16%

2.50

Обе забьют - да

9%

1.72
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Урал 0
Спартак 2
Матч завершен

П2

38%

1.73

Ф2(-1.5)

21%

2.90

ТБ 2.5

20%

1.88
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ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)
1
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
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