Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири назвал причины разгромного поражения от ЦСКА
Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири прокомментировал поражение от ЦСКА (1:4) в матче 4-го тура РПЛ.
—Что случилось во втором тайме? ЦСКА добавил в скорости, в которой мы, наверное, не привыкли играть. Они заслужено выиграли этот матч. Мы допускаем глупые ошибки. Мы сами постоянно проигрываем, потому что ошибаться нельзя, а мы это делаем. Сами себе привозим голы, а отыгрываться очень тяжело. Это другой уровень совсем.
— Что сказал тренерский штаб после игры?
—Что нельзя ни в коем случае рассыпаться. Надо готовиться к игре, не искать виновных. Мы выигрываем или проигрываем всей командой. Атмосфера на матче? Было великолепно. Когда мы выходили на разминку, было слышно всех наших болельщиков. Спасибо им за поддержку. Даже при счете 1:4 они нас поддерживают и говорят хорошие слова в нашу сторону.
— Руководство «Факела» запретило критиковать судейство и как-то о нем высказываться?
— А какой смысл высказываться? Это человеческий фактор. Если судья ошибся, то он ошибся. Это невозможно исправить. Судьи — такие же люди, как и мы. Какой смысл говорить об этом. Это же не поменяет арбитра на следующую игру. Если он хочет развиваться, то будет меньше ошибаться. Постоянно говорить о судействе — не очень интересная тема. Судья делает свою работу, а я делаю свою. Не мое дело его оценивать.
— Изначально «Факел» списывали со счетов, но сейчас создается ощущение, что команду побаиваются.
— Давайте в конце сезона будем об этом разговаривать. Слишком много сейчас о нас говорят в медиа. Это не очень хорошо отразится на команде, потому что слишком много говорят о нас. Надо к этому спокойнее относиться. Для медиа, наверное, это что-то новое: команда из региона, такая поддержка. Но надо уделять внимание другим вещам, футболу.
«Факел» с 2 очками в 4 матчах идет на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата России. В пятом туре команда из Воронежа сыграет дома против «Урала». Матч состоится 12 августа, начало — в 19.30 (мск).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
4
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
6
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
7
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|
8
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
9
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
13
|Факел
|4
|0
|2
|2
|7-11
|2
|
14
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
|0
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|0 : 2
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|4 : 1
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0