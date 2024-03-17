Игрок «Динамо» Чавес: «Для нас каждая игра чемпионата, как финал»

Полузащитник «Динамо» Луис Чавес поделился ожиданиями от предстоящих матчей в чемпионате России.

«Сейчас для нас каждая игра чемпионата, как финал — мы будем готовиться к каждому матчу так, чтобы брать три очка от игры к игре. У нас будет матч с «Зенитом» дома, постараемся взять в нем три очка. Постепенно и поступательно будем брать баллы и на выездных играх. Будем работать и стараться для этого», — цитирует Sport24 слова футболиста.

После 20 туров «Динамо» с 38 очками занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ. Лидером является «Зенит», у которого 40 очков. Вторым идет «Краснодар» с 39 баллами.