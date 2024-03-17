Смородская заявила, что ей не у кого просить прощения в российском футболе

Бывший генеральный директор «Локомотива» Ольга Смородская ответила, есть ли в российском футболе люди, у которых она хотела бы попросить прощения в прощеное воскресенье.

«Пожалуй, нет таких людей. Я ни перед кем не виновата. Зарема? У меня с ней конфликта не было. Это Зареме что-то не понравилось. Я ее никак не обижала, а просто процитировала, — цитирует Смородскую Sport24.

Смородская занимала пост президента «Локомотива» с июля 2010 года по август 2016-го. При ней железнодорожники завоевали бронзу чемпионата России в сезоне-2013/14 и выиграли Кубок страны в 2015-м.