«Балтика» победила «Факел»

«Балтика» провела второй товарищеский матч за один день тренировочного сбора.

Калининградская команда победила «Факел» со счетом 1:0. Гол в первом тайме забил Натан Гассама.

Ранее 12 февраля «Балтика» обыграла казахстанский «Женис».

18 февраля у калининградцев запланирован матч с «Кайсаром» из Казахстана.

Товарищеский матч. Клубы

«Балтика» — «Факел» — 1:0 (1:0)

Гол: Гассама, 36.

«Балтика»: Бориско, Филин, Варатынов, Гассама, Чивич, Бевеев, Петров, Титков, Беликов, Ковач, Хиль.

12 февраля.