ЦСКА объявил о переходе полузащитника «Краснодара» Козлова

Полузащитник «Краснодара» Данила Козлов перешел в ЦСКА, сообщает пресс-служба армейцев.

Контракт с 21-летним россиянином рассчитан до июня 2029 года с опцией продления еще на один сезон. Хавбек будет играть под 18-м номером.

Козлов играл за «Краснодар» с июля 2024 года. В сезоне-2025/26 в 19 матчах он забил пять голов и сделал четыре результативные передачи. Всего за «быков» на его счету 51 игра, 9 мячей и 6 голевых пасов.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.