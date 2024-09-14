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ЦСКА — «Зенит»: результаты матчей и статистика личных игр в РПЛ

ЦСКА примет «Зенит» в чемпионате России 14 сентября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Сергей Семак, главный тренер ФК «Зенит».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЦСКА и «Зенит» встретятся в матче 8-го тура чемпионата России в субботу, 14 сентября на «ВЭБ Арене» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

В истории очных противостояний команды встречались 79 раз. Счет в очных противостояниях составляет 97-89 в пользу клуба из Санкт-Петербурга. 21 встреча завершилась вничью.

В чемпионате России команды играли 58 раз. 18 побед одержал ЦСКА, столько же раз коллективы играли вничью, 22 победы у «Зенита».

Крупной победы ЦСКА в истории противостояния в чемпионате России не зафиксировано. Победа «Зенита» со счетом 6:1 произошла в 2001 году. Самая длинная победная серия ЦСКА продолжалась 4 матча, у питерского клуба — 15 матчей.

В сезоне-2023/2024 соперники в РПЛ пересекались два раза: армейцы оказались сильнее на «Газпром Арене» (1:0), а на «ВЭБ Арене» команды сыграли вничью (1:1).

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РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 7 5 2 0 18-1 17
2
 Краснодар 7 4 3 0 9-3 15
3
 Локомотив 7 5 0 2 15-10 15
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 7 3 2 2 13-13 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
9
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
10
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
11
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
12
 Оренбург 7 1 3 3 9-13 6
13
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
15
 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
16
 Факел 7 1 1 5 3-14 4
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13.09 20:15
Рубин – Кр. Советов
 0 : 2
14.09 12:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
14.09 14:15
Факел – Пари НН
 - : -
14.09 16:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
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Краснодар – Ростов
 - : -
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Игорь Дивеев

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 4
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Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

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Бителло

Динамо

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Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
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