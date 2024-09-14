ЦСКА и «Зенит» встретятся в матче 8-го тура чемпионата России в субботу, 14 сентября на «ВЭБ Арене» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

В истории очных противостояний команды встречались 79 раз. Счет в очных противостояниях составляет 97-89 в пользу клуба из Санкт-Петербурга. 21 встреча завершилась вничью.

В чемпионате России команды играли 58 раз. 18 побед одержал ЦСКА, столько же раз коллективы играли вничью, 22 победы у «Зенита».

Крупной победы ЦСКА в истории противостояния в чемпионате России не зафиксировано. Победа «Зенита» со счетом 6:1 произошла в 2001 году. Самая длинная победная серия ЦСКА продолжалась 4 матча, у питерского клуба — 15 матчей.

В сезоне-2023/2024 соперники в РПЛ пересекались два раза: армейцы оказались сильнее на «Газпром Арене» (1:0), а на «ВЭБ Арене» команды сыграли вничью (1:1).