«Шутят про каминг-аут». Обляков рассказал о реакции игроков ЦСКА на покрашенные волосы

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков ответил на вопрос о том, шутят ли одноклубники про его покрашенные волосы.

«Шутки на тренировках бывают и жесткие, но ничего страшного, — сказал Обляков в интервью пресс-службе ЦСКА. — «Каминг-аут, туда-сюда». Я предложил покрасить волосы Игорю Дивееву, а Константин Кучаев потом вместе с нами решился. Федор Чалов не очень захотел. Сказал, что волосы у него кучерявые, что ему это не пойдет».

С 12 до 24 января ЦСКА проводит первый тренировочный сбор в испанском Кампоаморе. В последний день сборов армейцы сыграют с «Дюделанжем» в рамках товарищеского матча. Встреча начнется в 14.00 по московскому времени. После игры красно-синим будет предоставлено три выходных.

После 18 туров Тинькофф РПЛ ЦСКА набрал 30 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице.