ЦСКА объявил о расторжении контракта с Кучаевым
Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев покинул команду, сообщает пресс-служба армейцев.
Контракт с 25-летним футболистом расторгнут по соглашению сторон. Он проведет остаток сезона в «Пари НН».
Кучаев дебютировал за ЦСКА в 2017 году. Он провел за армейцев 153 матча, забил 11 мячей и сделал 15 голевых передач. В текущем сезоне на его счету 15 матчей без результативных действий.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 2,5 миллиона евро.
Источник: ФК ЦСКА
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