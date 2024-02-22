ЦСКА объявил о расторжении контракта с Кучаевым

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев покинул команду, сообщает пресс-служба армейцев.

Контракт с 25-летним футболистом расторгнут по соглашению сторон. Он проведет остаток сезона в «Пари НН».

Кучаев дебютировал за ЦСКА в 2017 году. Он провел за армейцев 153 матча, забил 11 мячей и сделал 15 голевых передач. В текущем сезоне на его счету 15 матчей без результативных действий.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 2,5 миллиона евро.

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