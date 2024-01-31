Полузащитник ЦСКА Калайда может перейти в «Пари НН»

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Калайда может продолжить карьеру в «Пари НН», сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, 18-летний футболист находится на просмотре в нижегородской команде. Он работает с «Пари НН» на сборе в Турции.

Калайда — воспитанник академии ЦСКА. В прошлом году он провел 12 матчей за ЦСКА-2 в МФЛ, отметившись 2 голами и 3 результативными передачами.

После 18 туров «Пари НН» с 24 очками занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ. Команду на данный момент возглавляет Сергей Юран.

РПЛ: все трансферы и возможные сделки зимы в одной таблице.