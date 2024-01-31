Фернандо рассказал, как играл против Бакаева в матчах Кубка лиги ОАЭ

Бывший полузащитник московского «Спартака» Фернандо в интервью «СЭ» рассказал о противостоянии с другим бывшим спартаковцем — Зелимханом Бакаевым в матче Кубка лиги ОАЭ.

«Тут я уже дважды сыграл против него в Кубке лиги — к сожалению, мы не смогли пройти дальше. На поле пересекались. Сказал ему: «Spokoino, Baka, Spokoino». Он теперь не одноклубник, а соперник. К тому же Бака приехал в «Аль-Вахду» из «Зенита». А значит, соперник вдвойне, ха-ха», — сказал Фернандо.

Бразилец подписал контракт с «Аль-Джазирой» из Абу-Даби летом 2023 года. Бакаев перешел в «Аль-Вахду» на правах аренды из «Зенита» в сентябре 2023 года.