Карраскаль признался, что надолго хотел бы остаться в ЦСКА: «Это мой дом, моя семья»

Карраскаль заявил, что хотел бы выступать за московский клуб как можно дольше

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль в интервью «СЭ» заявил, что хотел бы выступать за московский клуб как можно дольше.

— Сейчас я сосредоточен на том, чтобы завершить сезон в ЦСКА. И, если честно, остался бы в России надолго. Но решение за руководством клуба. Лично у меня огромное желание продолжить играть за армейцев, — сказал Карраскаль.

По словам футболиста, ЦСКА стал для него вторым домом, где ему комфортно играть и просто приятно находиться.

— Для меня ЦСКА означает многое... Это мой второй дом. Это моя семья. Здесь очень хорошие люди и есть все условия для работы, прогресса и роста. ЦСКА — это наши болельщики. Это теплота окружающих людей и потрясающие эмоции. Все, о чем я сказал, дает мотивацию и придает сил. ЦСКА для меня — все. Потому что это то место, где я счастлив, — отметил футболист.

24-летний колумбиец выступает за ЦСКА с февраля 2022 года. В сезоне-2022/23 футболист забил 5 голов и сделал 6 результативных передач в 18 матчах за армейцев во всех турнирах.

Контракт Карраскаля с ЦСКА действует до конца июня 2026 года, портал Transfermarkt оценивает игрока в 9 миллионов евро.

Полное интервью Хорхе Карраскаля «СЭ» здесь