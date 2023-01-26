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Карраскаль признался, что надолго хотел бы остаться в ЦСКА: «Это мой дом, моя семья»

Карраскаль заявил, что хотел бы выступать за московский клуб как можно дольше
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль в интервью «СЭ» заявил, что хотел бы выступать за московский клуб как можно дольше.

— Сейчас я сосредоточен на том, чтобы завершить сезон в ЦСКА. И, если честно, остался бы в России надолго. Но решение за руководством клуба. Лично у меня огромное желание продолжить играть за армейцев, — сказал Карраскаль.

По словам футболиста, ЦСКА стал для него вторым домом, где ему комфортно играть и просто приятно находиться.

— Для меня ЦСКА означает многое... Это мой второй дом. Это моя семья. Здесь очень хорошие люди и есть все условия для работы, прогресса и роста. ЦСКА — это наши болельщики. Это теплота окружающих людей и потрясающие эмоции. Все, о чем я сказал, дает мотивацию и придает сил. ЦСКА для меня — все. Потому что это то место, где я счастлив, — отметил футболист.

24-летний колумбиец выступает за ЦСКА с февраля 2022 года. В сезоне-2022/23 футболист забил 5 голов и сделал 6 результативных передач в 18 матчах за армейцев во всех турнирах.

Контракт Карраскаля с ЦСКА действует до конца июня 2026 года, портал Transfermarkt оценивает игрока в 9 миллионов евро.

Полное интервью Хорхе Карраскаля «СЭ» здесь

Хорхе Карраскаль
ФК ЦСКА (Москва)
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
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Зенит – Н. Новгород
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