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Карраскаль опроверг слухи о возможном уходе во «Фламенго»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль в интервью «СЭ» опроверг информацию о желании перейти в бразильский «Фламенго».

— Читал об этом, но даже не хочу уделять этой новости внимание, потому что полостью сконцентрирован на ЦСКА. Ни на меня, ни на моего агента никто не выходил. Ничего не было! Не хочу, чтобы какие-то слухи выбивали меня из колеи, — сказал Карраскаль.

Также футболист прокомментировал выпущенное порталом Primer Tiempo интервью, где он якобы заявил о желании покинуть ЦСКА, чтобы выступать в Лиге чемпионов или Лиге Европы. По словам игрока, его фразы были вырваны из контекста.

— Меня неправильно перевели! Мне просто задали вопрос: хотел бы я когда-нибудь сыграть в Лиге чемпионов? Я ответил: «Конечно, хотел бы! Мне было бы интересно выступить в Лиге чемпионов или Лиге Европы». Но также я сказал: «Мы все ждем, что в ближайшее время политическая ситуация нормализуется и ЦСКА снова выступит в еврокубках». Но я никогда не говорил, что хочу уйти, чтобы играть в еврокубках! Наоборот, я жду, что в скором времени все будет в порядке. Мне бы очень этого хотелось", — добавил Карраскаль.

24-летний колумбиец выступает за ЦСКА с февраля 2022 года. В сезоне-2022/23 футболист забил 5 голов и сделал 6 результативных передач в 18 матчах за армейцев во всех турнирах.

Контракт Карраскаля с ЦСКА действует до конца июня 2026 года, портал Transfermarkt оценивает игрока в 9 миллионов евро.

Полное интервью Хорхе Карраскаля «СЭ» здесь

Хорхе Карраскаль
ФК Фламенго
ФК ЦСКА (Москва)
0
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
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