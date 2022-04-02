Полузащитник ЦСКА Жан-Филипп Гбамен поделился впечатлениями от Москвы и игры за армейцев.

«Я все спрашивал у Рондона: а как Москва? Как ЦСКА? И он сказал, что провел здесь великолепное время, дал наилучшие рекомендации. Говорил только хорошее, и многое уже оказалось правдой. Про клуб все совпало на сто процентов — профессиональный подход, уровень футболистов, амбиции, атмосфера. Теперь жду не дождусь, когда же наконец потеплеет, и я смогу изучить Москву.

Пока что гулять — очень холодно для меня, но из окна такси, когда едешь ужинать с кем-нибудь из наших ребят, тоже можно увидеть Кремль, другие места. Рестораны здесь отличные, все люди, с которыми я общался — добрые, гостеприимные. Вот выглянет солнце, станет теплее — и пойду на Красную площадь!

Стереотипы в основном распространяют те, кто сам не был в странах, о которых рассуждает. Сейчас я в Москве — и мне тоже все нравится. Клуб снимает мне номер в отличном отеле, я вижу, что вокруг многие улыбаются, мы прекрасно ладим. Когда я впервые тут оказался, подумал: «Вау! Я в Москве!». С первого дня все складывается чудесно, люди — добрые, в городе все есть. Мы часто обсуждаем это с Хорхе Карраскалем, Юсуфом Языджи, со всеми парнями, которые приехали одновременно со мной — например, когда ужинаем или просто общаемся. Я скажу так: Москва — идеальное место, чтобы играть в хороший футбол», — приводит официальный сайт армейцев слова Гбамена.

Гбамен перешел в ЦСКА из «Эвертона» в феврале этого года на правах аренды. 26-летний ивуариец провел 5 матчей за армейцев, на его счету 1 гол и 1 результативная передача.