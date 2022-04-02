Гбамен: «Москва — идеальное место, чтобы играть в хороший футбол»
Полузащитник ЦСКА Жан-Филипп Гбамен поделился впечатлениями от Москвы и игры за армейцев.
«Я все спрашивал у Рондона: а как Москва? Как ЦСКА? И он сказал, что провел здесь великолепное время, дал наилучшие рекомендации. Говорил только хорошее, и многое уже оказалось правдой. Про клуб все совпало на сто процентов — профессиональный подход, уровень футболистов, амбиции, атмосфера. Теперь жду не дождусь, когда же наконец потеплеет, и я смогу изучить Москву.
Пока что гулять — очень холодно для меня, но из окна такси, когда едешь ужинать с кем-нибудь из наших ребят, тоже можно увидеть Кремль, другие места. Рестораны здесь отличные, все люди, с которыми я общался — добрые, гостеприимные. Вот выглянет солнце, станет теплее — и пойду на Красную площадь!
Стереотипы в основном распространяют те, кто сам не был в странах, о которых рассуждает. Сейчас я в Москве — и мне тоже все нравится. Клуб снимает мне номер в отличном отеле, я вижу, что вокруг многие улыбаются, мы прекрасно ладим. Когда я впервые тут оказался, подумал: «Вау! Я в Москве!». С первого дня все складывается чудесно, люди — добрые, в городе все есть. Мы часто обсуждаем это с Хорхе Карраскалем, Юсуфом Языджи, со всеми парнями, которые приехали одновременно со мной — например, когда ужинаем или просто общаемся. Я скажу так: Москва — идеальное место, чтобы играть в хороший футбол», — приводит официальный сайт армейцев слова Гбамена.
Гбамен перешел в ЦСКА из «Эвертона» в феврале этого года на правах аренды. 26-летний ивуариец провел 5 матчей за армейцев, на его счету 1 гол и 1 результативная передача.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|14
|6
|2
|53-23
|48
|
2
|Динамо
|22
|13
|4
|5
|41-24
|43
|
3
|ЦСКА
|22
|13
|3
|6
|32-18
|42
|
4
|Сочи
|22
|12
|2
|8
|35-24
|38
|
5
|Краснодар
|21
|10
|6
|5
|34-21
|36
|
6
|Локомотив
|21
|9
|7
|5
|31-25
|34
|
7
|Кр. Советов
|22
|9
|5
|8
|29-25
|32
|
8
|Ахмат
|22
|10
|1
|11
|29-30
|31
|
9
|Спартак
|22
|7
|6
|9
|24-31
|27
|
10
|Рубин
|23
|7
|4
|12
|31-42
|25
|
11
|Н. Новгород
|22
|6
|6
|10
|20-32
|24
|
12
|Ростов
|21
|5
|7
|9
|33-38
|22
|
13
|Уфа
|23
|4
|9
|10
|21-32
|21
|
14
|Химки
|23
|4
|9
|10
|22-39
|21
|
15
|Арсенал
|22
|5
|5
|12
|24-46
|20
|
16
|Урал
|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|1.04
|19:00
|
Рубин – Химки
|2 : 3
|2.04
|14:00
|
Арсенал – Ахмат
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Уфа
|1 : 2
|2.04
|16:30
|
Ростов – Н. Новгород
|- : -
|2.04
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|3.04
|14:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|3.04
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|3.04
|19:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|19
|1
|7