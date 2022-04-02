«Крылья Советов» — «Уфа»: Фернандо Костанца сравнял счет в матче
В субботу, 2 апреля, проходит матч 23-го тура Тинькофф-чемпионата России, в котором «Крылья Советов» на своем поле принимают «Уфу».
На 68-й минуте матча защитник хозяев Фернандо Костанца сравнял счет в игре — 1:1.
Отметим, что это дебютный гол игрока за самарский клуб. Костанца перешел в «Крылья Советов» в январе 2022 года из «Шерифа».
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|14:00
|
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|2.04
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|
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ЦСКА – Урал
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