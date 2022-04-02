«Крылья Советов» — «Уфа»: Фернандо Костанца сравнял счет в матче

В субботу, 2 апреля, проходит матч 23-го тура Тинькофф-чемпионата России, в котором «Крылья Советов» на своем поле принимают «Уфу».

На 68-й минуте матча защитник хозяев Фернандо Костанца сравнял счет в игре — 1:1.

Отметим, что это дебютный гол игрока за самарский клуб. Костанца перешел в «Крылья Советов» в январе 2022 года из «Шерифа».