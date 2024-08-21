Полузащитник ЦСКА Файзуллаев: «Мне нужно работать над завершением атак»

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев оценил свои сильные и слабые стороны.

«Какие мои самые сильные футбольные качества и что мне нужно улучшить в своей игре? Думаю, у меня хорошая техника и скорость. А вот над завершением атак мне ещё точно нужно работать», — приводит Legalbet слова Файзуллаева.

Файзуллаев выступает за ЦСКА с августа 2023 года. В сезоне-2024/25 20-летний узбек принял участие в 7 матчах красно-синих и не отличился результативными действиями.