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Полузащитник ЦСКА Файзуллаев: «Мне нужно работать над завершением атак»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев оценил свои сильные и слабые стороны.

«Какие мои самые сильные футбольные качества и что мне нужно улучшить в своей игре? Думаю, у меня хорошая техника и скорость. А вот над завершением атак мне ещё точно нужно работать», — приводит Legalbet слова Файзуллаева.

Файзуллаев выступает за ЦСКА с августа 2023 года. В сезоне-2024/25 20-летний узбек принял участие в 7 матчах красно-синих и не отличился результативными действиями.

Источник: Legalbet
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5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
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