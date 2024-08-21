Сулейманов о лидерах «Локомотива»: «Лантратов поддерживает раздевалку вместе с Бариновым»

Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов рассказал об атмосфере в команде.

«Кто, помимо Баринова, исполняет роль лидера «Локомотива» после ухода Миранчука, Дзюбы и Глушенкова? Илья Лантратов, как старший, тоже поддерживает раздевалку вместе с Димой. Но в целом у нас очень сплоченная команда, как семья. Мы все очень хорошо общаемся между собой. В обычных условиях даже нет такого деления на старших и младших. Когда доходит до каких-то серьёзных моментов или просьб, то, конечно, опытные ребята включаются. Но в целом мы все помогаем друг другу», — приводит Legalbet слова Сулейманова.

После пяти туров чемпионата России-2024/25 «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице с 12 очками. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 1 очко.