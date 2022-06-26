Бистрович: «Сразу стало понятно, почему Федотову удалось добиться таких хороших результатов с «Сочи»

Полузащитник ЦСКА Бистрович поделился первыми впечатлениями от работы с Владимиром Федотовым

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович поделился первыми впечатлениями от работы с Владимиром Федотовым, который пришел на пост главного тренера московского клуба.

«У всех в клубе сложилось очень приятное впечатление о новом тренере. Сразу стало понятно, почему ему удалось добиться таких хороших результатов с «Сочи». Считаю, что это отличный выбор для ЦСКА», — цитирует Бистровича Index.hr.

Владимир Федотов возглавил ЦСКА после завершения чемпионата России-2021/22. Бывшим клубом специалиста был «Сочи», с которым он занял второе место в турнирной таблице, установив клубное достижение.