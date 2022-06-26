Бистрович: «Сразу стало понятно, почему Федотову удалось добиться таких хороших результатов с «Сочи»
Полузащитник ЦСКА Бистрович поделился первыми впечатлениями от работы с Владимиром Федотовым
Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович поделился первыми впечатлениями от работы с Владимиром Федотовым, который пришел на пост главного тренера московского клуба.
«У всех в клубе сложилось очень приятное впечатление о новом тренере. Сразу стало понятно, почему ему удалось добиться таких хороших результатов с «Сочи». Считаю, что это отличный выбор для ЦСКА», — цитирует Бистровича Index.hr.
Владимир Федотов возглавил ЦСКА после завершения чемпионата России-2021/22. Бывшим клубом специалиста был «Сочи», с которым он занял второе место в турнирной таблице, установив клубное достижение.
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Химки – Зенит
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|16.07
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
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Ахмат – Спартак
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|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
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|
Локомотив – Н. Новгород
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Краснодар – Факел
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|17.07
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