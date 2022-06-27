Полузащитник «Торпедо» Мухаммад Султонов в интервью «СЭ» рассказал о сборах клуба в Бронницах.

«На сборах всегда большие нагрузки, легких сборов не бывает. Практически нет отличий от Европы. Может быть, отличается немного качеством полей, а так все то же самое», — сказал Султонов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

«Торпедо» проводит сборы в подмосковных Бронницах. По итогам сезона клуб стал победителем Олимп ФНЛ и напрямую вышел в Тинькофф РПЛ.

Дмитрий Барулев