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Полузащитник «Торпедо» Султонов — о сборах в Подмосковье: «Практически нет отличий от Европы»

Полузащитник «Торпедо» Султонов сравнил сборы в Бронницах с Европой
Читать «СЭ» в
Мухаммад Султонов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Торпедо» Мухаммад Султонов в интервью «СЭ» рассказал о сборах клуба в Бронницах.

«На сборах всегда большие нагрузки, легких сборов не бывает. Практически нет отличий от Европы. Может быть, отличается немного качеством полей, а так все то же самое», — сказал Султонов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

«Торпедо» проводит сборы в подмосковных Бронницах. По итогам сезона клуб стал победителем Олимп ФНЛ и напрямую вышел в Тинькофф РПЛ.

Дмитрий Барулев

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ФК Торпедо (Москва)
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