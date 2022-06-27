Полузащитник «Торпедо» Султонов — о сборах в Подмосковье: «Практически нет отличий от Европы»
Полузащитник «Торпедо» Султонов сравнил сборы в Бронницах с Европой
Полузащитник «Торпедо» Мухаммад Султонов в интервью «СЭ» рассказал о сборах клуба в Бронницах.
«На сборах всегда большие нагрузки, легких сборов не бывает. Практически нет отличий от Европы. Может быть, отличается немного качеством полей, а так все то же самое», — сказал Султонов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.
«Торпедо» проводит сборы в подмосковных Бронницах. По итогам сезона клуб стал победителем Олимп ФНЛ и напрямую вышел в Тинькофф РПЛ.
Дмитрий Барулев
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|0
|0
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|0
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|0
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|0
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6
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|0
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|0-0
|0
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|0
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10
|Спартак
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|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
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|0-0
|0
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12
|Урал
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|0
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|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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15
|Факел
|0
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|0
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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