Зайнутдинов рассказал о своем самочувствии перед первым сбором ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов рассказал о своем самочувствии перед первым сбором московского клуба.

24-летний казах пропустил сбор национальной команды Казахстана из-за травмы.

«Я думаю, что все нормально, — сказал полузащитник в интервью пресс-службе армейцев. — Долго мучился. С сегодняшнего дня буду бегать, пробовать. А дальше будет видно. На данный момент чувствую себя нормально».

Первый сбор красно-синих продлится с 15 по 24 июня, второй — с 26 июня по 7 июля.

В прошедшем сезоне Зайнутдинов забил 4 мяча и отдал 1 результативную передачу в 26 матчах за ЦСКА. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.