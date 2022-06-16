Губерниев: «Всем все равно, что сказала Зарема про Бакаева»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова возлюбленной владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой по поводу трансфера Зелимхана Бакаева в «Зенит».

«У нас столько проблем сейчас. И обсуждать Бакаева сейчас — это не уважать свою собственную страну. Мне по барабану, что там Бакаев. И в силу того, что сейчас происходит вокруг спорта. Всем все равно, что сказала Зарема про Бакаева. У нас много других проблем», — сказал Губерниев «СЭ».

Сегодня, 16 июня, Салихова раскритиковала переход Бакаева из «Спартака» в «Зенит».

Бакаев является воспитанником «Спартака». На его счету 3 гола и 8 передач в 36 матчах за красно-белых в прошедшем сезоне. Он покинул московский клуб в связи с истечением срока действия контракта.