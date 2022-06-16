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16 июня, 13:10

«Краснодар» подписал форварда «Тюмени» Карпова

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Данил Карпов и генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг.
Фото ФК «Краснодар»

«Краснодар» объявил о покупке форварда «Тюмени» Данила Карпова.

Клуб заключил контракт с 22-летним россиянином до конца июня 2025 года.

В сезоне-2021/22 Карпов забил 23 гола и сделал 11 результативных передач в 30 матчах за «Тюмень» во всех турнирах. Тюменская команда выступает в группе 4 первенства Олимп ФНЛ-2.

Источник: https://t.me/fckrasnodar/1077?single
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 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
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 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
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21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

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Дмитрий Полоз

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Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

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Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

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Горан Чаушич

Горан Чаушич

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