«Краснодар» подписал форварда «Тюмени» Карпова

«Краснодар» объявил о покупке форварда «Тюмени» Данила Карпова.

Клуб заключил контракт с 22-летним россиянином до конца июня 2025 года.

В сезоне-2021/22 Карпов забил 23 гола и сделал 11 результативных передач в 30 матчах за «Тюмень» во всех турнирах. Тюменская команда выступает в группе 4 первенства Олимп ФНЛ-2.