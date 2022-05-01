Комитет по этике РФС может рассмотреть слова Дзюбы в адрес комментатора Генича

Руководитель комитета по этике РФС Семен Андреев в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о возможном рассмотрении поведения нападающего «Зенита» Артема Дзюбы после матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (3:1).

«Нет, информация об этом эпизоде нам пока не поступало. Если будет обращение, то мы будем разбираться», — сказал Андреев «СЭ».

Ранее, нападающий «Зенита» Артем Дзюба резко высказался о разговорах про его спор с комментатором Константином Геничем.