Полузащитник Аугустыняк покинул «Урал»

Как ранее сообщал «СЭ», полузащитник Рафал Аугустыняк покинул «Урал». Польский хавбек принял решение не продлевать контракт с клубом, сообщает сайт команды.

«Это сложное решение, потому что я хотел продолжать играть на Урале. Спасибо большое за три года! Удачи!» — заявил футболист.

28-летний Аугустыняк выступал за «Урал» с июля 2019 года.

В сезоне-2021/22 хавбек провел 27 матчей за российскую команду, забил три гола и сделал две результативные передачи.