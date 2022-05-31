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Сегодня, 17:03

Полузащитник Аугустыняк покинул «Урал»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Рафал Аугустыняк.
Фото ФК «Урал».

Как ранее сообщал «СЭ», полузащитник Рафал Аугустыняк покинул «Урал». Польский хавбек принял решение не продлевать контракт с клубом, сообщает сайт команды.

«Это сложное решение, потому что я хотел продолжать играть на Урале. Спасибо большое за три года! Удачи!» — заявил футболист.

28-летний Аугустыняк выступал за «Урал» с июля 2019 года.

В сезоне-2021/22 хавбек провел 27 матчей за российскую команду, забил три гола и сделал две результативные передачи.

Источник: https://fc-ural.ru/novosti/glavnaya-komanda/rafal-avgustinyak-pokidaet-fk-ural
ФК Урал
Рафал Аугустыняк
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