Польский полузащитник «Урала» Рафал Августиняк покинет клуб

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с корреспондентом «СЭ» заявил, что польский полузащитник Рафал Августиняк не продлит контракт с клубом.

«Рафал не будет перезаключать с нами контракт. У него есть предложения у себя дома в Польше. Сейчас непростая ситуация. К нашему большому сожалению, он не продлит с нами контракт», — сказал Иванов «СЭ».

28-летний Августиняк выступает за «Урал» с июля 2019 года.

В сезоне-2021/22 хавбек провел 27 матчей за российскую команду, забил три гола и сделал две результативные передачи.