Защитник Борис Ротенберг покинул «Локомотив»

«Локомотив» объявил об уходе из клуба защитника Бориса Ротенберга. Об этом сообщается на официальном сайте московской команды.

«Футбольный клуб «Локомотив» благодарит Бориса за годы, проведенные в команде, и желает дальнейших успехов», — написано в заявлении команды на сайте.

36-летний финский футболист выступал за «Локомотив» с 2016 года. Вместе с клубом он трижды завоевал Кубок России (2016/17, 2018/19, 2020/21), становился чемпионом страны-2017/18 и один раз выиграл Суперкубок России-2019.

В общей сложности Ротенберг провел за «Локомотив» 17 матчей.