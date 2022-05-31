«Динамо» в феврале сделало ролик в стиле сериала «Бумажный дом». Он вышел только сейчас

«Динамо» в социальных сетях выложило ролик, который должен был выйти еще 23 февраля.

Тогда «Динамо» сделало ролик в стиле сериала «Бумажный дом», сообщающий о переподписании контрактов со всем тренерским штабом. В итоге презентацию этого ролика пришлось отложить на несколько месяцев.

Шварц на пресс-конференции после поражения в финале БЕТСИТИ Кубка России от «Спартака» (1:2) объявил об уходе из «Динамо».

43-летний немец возглавил «Динамо» в октябре 2020 года. В декабре 2021-го он продлил контракт до конца сезона-2023/24. В минувшем сезоне команда заняла третье место в РПЛ.

Еще несколько членов тренерского штаба также уже покинули московский клуб.