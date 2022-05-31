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«Динамо» в феврале сделало ролик в стиле сериала «Бумажный дом». Он вышел только сейчас

«Динамо» сделало ролик в стиле сериала «Бумажный дом»
Иван Шитик
Корреспондент
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«Динамо» в социальных сетях выложило ролик, который должен был выйти еще 23 февраля.

Тогда «Динамо» сделало ролик в стиле сериала «Бумажный дом», сообщающий о переподписании контрактов со всем тренерским штабом. В итоге презентацию этого ролика пришлось отложить на несколько месяцев.

Шварц на пресс-конференции после поражения в финале БЕТСИТИ Кубка России от «Спартака» (1:2) объявил об уходе из «Динамо».

43-летний немец возглавил «Динамо» в октябре 2020 года. В декабре 2021-го он продлил контракт до конца сезона-2023/24. В минувшем сезоне команда заняла третье место в РПЛ.

Еще несколько членов тренерского штаба также уже покинули московский клуб.

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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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