Полузащитник Антон Швец продлил контракт с «Ахматом» на три года

Полузащитник Антон Швец продлил контракт с «Ахматом» на три года, сообщает пресс-служба клуба.

29-летний футболист выступает за «Ахмат» с лета 2017 года, сыграв около 130 официальных матчей, в которых забил 8 голов.

«Поздравляем Антона, желаем удачи и побед!» — говорится в заявлении клуба.

Швец приехал в «Ахмат» из Испании, где занимался футболом в академиях «Сарагосы» и «Вильярреала».